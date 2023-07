Olympiasieger Zverev gewinnt Auftakt-Match in Schweden

Zverev war zuletzt beim Rasen-Klassiker in Wimbledon in der dritten Runde ausgeschieden. Der Hamburger musste sich dem Italiener Matteo Berrettini geschlagen geben. In Båstad trifft er im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale nun auf den Brasilianer Thiago Monteiro. Das Turnier in Skandinavien ist mit 562 815 Euro dotiert, Zverev ist an Position fünf gesetzt.