Ostapenko kritisiert „seltsame“ Ansetzung bei US Open

Ostapenko hatte im Achtelfinale die Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen überraschend in drei Sätzen bezwungen, die Partie war kurz vor Mitternacht am späten Sonntagabend beendet. Das Duell mit Gauff begann anderthalb Tage später um 12.00 Uhr (Ortszeit) in der Mittagshitze von New York.