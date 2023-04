Otte setzt auf Heim-Faktor: „Selbstvertrauen zurückholen“

Die Bilanz bei Heim-Turnieren gibt dem hinter Alexander Zverev derzeit zweitbesten Deutschen in der Weltrangliste Hoffnung auf eine erfolgreiche Woche in der bayerischen Landeshauptstadt. In Halle, Stuttgart und München hatte Otte 2022 das Halbfinale erreicht. „Ich nehme mir wieder viel vor. Die Unterstützung der deutschen Fans hilft natürlich sehr. Uns Spieler beflügelt das“, sagte Otte.