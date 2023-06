Otte wünscht sich mehr Turniere in Deutschland

Auf Rasen spielen die Tennis-Herren in dieser Woche in Stuttgart ein 250er-Turnier, in der kommenden Woche steht im westfälischen Halle ein 500er-Turnier an. Auftritte vor deutschem Publikum sind für Otte etwas Besonderes. Es sei aber auch Druck, weil man sich viel vornehme. „Man muss eine gute Mischung für sich selber finden“, sagte die Nummer 141 der Welt: „Es gibt aktuell nicht so viele Turniere in Deutschland, da sind andere Länder ein bisschen weiter. Deswegen finde ich es immer schön, zuhause zu spielen.“