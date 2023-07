Petkovic kritisiert Zerschlagung des Hamburger Turniers

Im kommenden Jahr (15. bis 21. Juli) findet das Herren-Turnier am Rothenbaum direkt nach Wimbledon statt. Danach folgen in Paris die Olympischen Spiele auf Sand. Von Arnim hofft dabei auf etliche Stars, die sich vor Olympia auf Sand in der Hansestadt in Form bringen wollen. „Die Voraussetzungen sind gut“, erklärte er. Wann die Damen in Hamburg aufschlagen werden, ist noch offen.