Prominente kritisieren Wimbledon für Deal mit Bank

Die Unterzeichner, unter anderem Drehbuchautor Richard Curtis und Schauspielerin Emma Thompson, werfen der Bank vor, nach wie vor stark in fossile Brennstoffe wie Öl und Gas zu investieren. Sie fordern in ihrem Brief die Geschäftsführerin des Wimbledon-Veranstalters All England Lawn Tennis Club (AELTC), Sally Bolton, auf, die Zusammenarbeit mit der Großbank zu beenden.