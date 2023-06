Pütz als Tröster von weinender Mixed-Partnerin Kato

Dass die beiden in Paris gemeinsam im Mixed antreten, ist dabei nur ein großer Zufall. Mit ihren jeweiligen Partnern fehlten ihnen beim Einschreiben für das Turnier die notwendigen Ranglistenpunkte. Dann fragte Katos ursprünglich vorgesehener Spielpartner in letzter Minute, ob Pütz nicht ihm spielen wolle. „Hi, wollen wir zusammen spielen?“, habe er gefragt, erinnerte sich der Davis-Cup-Profi lachend, „Miyu sagte: Vielleicht. Was ist deine Ranglistenposition?“ Kato war mit Platz 23 zufrieden - und so könnten die beiden in Paris nach allen Tränen noch den ganz großen Wurf landen.