Pütz vor Titelchance in Paris: Bin kein „Mixed-Experte“

Der Tennisprofi aus Frankfurt/Main ist eigentlich Spezialist im Herren-Doppel und fand mit seiner japanischen Spielpartnerin Miyu Kato erst kurz vor Meldeschluss zusammen. „Ich bin nicht so der Mixed-Experte“, sagte der 35-Jährige vor dem Finale im gemischten Doppel beim Sandplatzklassiker in Paris am Donnerstag (12.00 Uhr). „Meine Karrierebilanz ist durchaus überschaubar und ich habe noch gar nicht so oft Mixed gespielt.“