Rafael Nadal im Aufbautraining auf Mallorca

Mallorca (dpa) - . Während in Wimbledon die entscheidende Turnierphase anbricht, schuftet der verletzte Rafael Nadal auf Mallorca an seinem Comeback. „Er arbeitet im physischen Bereich, kann aber noch kein Tennistraining machen, weil der Doktor ihm davon abgeraten hat“, sagte Nadals Onkel Toni Nadal in einem Interview des Online-Portals „Clay“. Nadal müsse seine Hüftprobleme erst voll auskuriert haben. „In rund einem Monat wird er in der Lage sein, wieder auf dem Tennisplatz zu trainieren.“