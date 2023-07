Regen verhindert Siegemund-Spiel - Maria im Viertelfinale

Am Vormittag hatte Tatjana Maria problemlos die Runde der letzten Acht erreicht. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau gewann ihr Achtelfinale in nur 80 Minuten mit 6:4 und 6:0 gegen die Dänin Clara Tauson. Im Viertelfinale trifft sie nun entweder auf Rebecca Sramkova aus der Slowakei oder die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Muchova.