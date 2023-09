Relegation im Davis Cup - Reicht schon das Tennis-Doppel?

Mostar (dpa) - . An diese eine Niederlage werden sich Kevin Krawietz und Tim Pütz vermutlich nicht so gern zurückerinnern. Im vergangenen November verlor das deutsche Tennis-Duo im Viertelfinale gegen Kanada ein gemeinsames Doppel, bis zu diesem 25. November in Malaga waren die beiden in dem Nationen-Wettbewerb unbesiegt gewesen.