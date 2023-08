Rittner: Noch „weiter Weg“ bis zur Tennis-Gleichberechtigung

„Wir sind die am besten bezahlte Frauensportart der Welt, das darf man nicht vergessen. De facto liegt man beim Preisgeld bis auf die Grand Slams aber noch weit auseinander“, sagte die 50 Jahre alte frühere Spielerin der Deutschen Presse-Agentur bei den US Open in New York. „Tennis geht von der Tendenz her einen guten Weg, aber es ist noch ein weiter Weg, bis man es wirklich Gleichberechtigung nennen kann.“