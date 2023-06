Russin Andrejewa noch ohne Visum für Wimbledon

Andrejewa hatte bei den French Open für Furore gesorgt und war erst in der dritten Runde in drei Sätzen gegen die amerikanische Vorjahresfinalistin Cori Gauff ausgeschieden. Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon beginnt in einem Monat. Sie habe noch nie auf Rasen gespielt, berichtete die Weltranglisten-143. Details zum Status ihres Visums müssten ihr Team und ihre Eltern beantworten, sagte Andrejewa.