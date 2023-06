Ruud und Rune wie 2022 im Viertelfinale von Paris

In einem spektakulären Kampf über knapp vier Stunden setzte sich der 20 Jahre alte Däne Rune in Paris mit 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7) gegen den Argentinier Francisco Cerundolo durch. „Es war so ein großer Spaß“, schwärmte Rune. „Momente wie dieser bleiben für immer.“