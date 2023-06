Sabalenka nach Kontroverse: Unterstütze Lukaschenko nicht

Nach ihrem Einzug ins Halbfinale beantwortete Sabalenka nun alle Fragen. Gemeinsame Fotos mit Lukaschenko in der Vergangenheit erklärte sie mit dessen Anwesenheit bei Fed-Cup-Spielen in Belarus. „Damals ist nichts Schlimmes in Belarus oder in der Ukraine oder in Russland passiert“, sagte die Australian-Open-Siegerin. „Ich habe es bereits viele Male gesagt, dass ich den Krieg nicht unterstütze. Ich will nicht, dass mein Land in irgendeinen Konflikt involviert ist.“