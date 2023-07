Sabalenka und Jabeur in Wimbledon im Halbfinale

Dieses Mal setzte sich Jabeur durch und trifft nun im Halbfinale an diesem Donnerstag auf Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Zweite aus Belarus gewann ihr Viertelfinale gegen Madison Keys aus den USA mit 6:2, 6:4 und steht damit wie vor zwei Jahren in der Runde der letzten Vier von Wimbledon. Im vergangenen Jahr hatte Sabalenka wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in Wimbledon nicht spielen dürfen.