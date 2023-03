Sabalenka und Rybakina im Masters-Finale von Indian Wells

Das Finale bei dem mit 8,8 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien wird am Sonntag ausgetragen. „Das wird groß“, sagte Sabalenka, die 2019 im Doppel den Titel geholt hatte. „Dieses Turnier fühlt sich an wie ein Grand Slam. Ich will diesen Pokal wirklich auch als Einzel-Champion halten.“