Schmerzen im Arm - Koepfer muss auf Saisonstart warten

Ende November hatte Koepfer dennoch ein zweitklassiges Challenger-Turnier im kanadischen Calgary gewonnen. Insgesamt ist er in der Weltrangliste jedoch deutlich abgerutscht und nur noch die Nummer 199. „Das Ziel ist so schnell wie möglich wieder unter die Top 100 zu kommen. Ich hoffe, dass es zur Rasensaison so weit ist. Ich will wieder da hinkommen, wo ich war - und dann auch noch weiter“, sagte Koepfer, der 2021 die Nummer 50 der Welt war. Die Rasensaison beginnt im Juni.