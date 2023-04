Schüttler hofft auf „zwei Spielerinnen in den Top 20“

„Die Erwartungshaltung in Deutschland sollte schon sein, dass in den nächsten ein, zwei Jahren zwei deutsche Spielerinnen in den Top 20 aufschlagen“, sagte Schüttler vor dem deutschen Duell im Billie Jean King Cup mit Brasilien in einem Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und der „Stuttgarter Nachrichten“. Für Deutschland geht es vor dem Erstrunden-Auftakt am Freitag und Samstag um den ersten Titel im Mannschaftswettbewerb seit 1992.