Schüttler über Kerber-Comeback: „Traue ihr alles zu“

Die frühere Weltranglisten-Erste war Ende Februar zum ersten Mal Mutter geworden und will in der neuen Saison mit ihrer Tochter zu den Turnieren reisen. Seit dem Sommer 2022 hat sie kein Match mehr bestritten. Ihr Comeback hat sie für den United Cup, einem Teamwettbewerb für Damen und Herren, angekündigt. Er wird zum Saisonauftakt in Australien ausgetragen und beginnt am 29. Dezember.