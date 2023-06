Schweres Los für Maria: Gleich gegen Polin Swiatek

Die Wimbledon-Halbfinalistin des vergangenen Jahres trifft in der ersten Runde gleich auf die Polin Iga Swiatek. Die Weltranglisten-Erste hat gerade erst die French Open gewonnen. „Tatjana gegen Iga, das könnte auch eine Finalbegegnung sein“, sagte Ex-Spielerin Andrea Petkovic, die bei der Auslosung als Glücksfee fungierte. Derzeit spielt Maria (35) noch bei einem kleineren Turnier in Italien, wo sie am Freitag den Einzug ins Halbfinale schaffte.