Siegemund bei US Open als letzte Deutsche im Doppel weiter

New York (dpa) - . Laura Siegemund ist bei den US Open als letzter deutscher Tennisprofi noch in der Doppelkonkurrenz dabei. Die 35 Jahre alte Schwäbin und ihre russische Spielpartnerin Vera Swonarewa zogen am Sonntag (Ortszeit) mit 6:4, 6:4 gegen die Amerikanerinnen Robin Montgomery und Clervie Ngounoue ins Viertelfinale ein. Siegemund und Swonarewa hatten 2020 den Doppel-Titel beim Grand-Slam-Turnier in New York gewonnen.