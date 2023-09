Siegemund darf bei US Open wieder auf Doppel-Coup hoffen

New York (dpa) - . Tennisspielerin Laura Siegemund hat bei den US Open im Doppel das Halbfinale erreicht und darf auf ihren zweiten Triumph in New York nach 2020 hoffen. Die 35 Jahre alte Schwäbin setzte sich an der Seite ihrer russischen Spielpartnerin Vera Swonarewa mit 5:7, 7:5, 6:4 gegen das Duo Viktoria Asarenka aus Belarus und die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia durch. In der Runde der besten Vier geht es für sie nun gegen Jennifer Brady aus den USA und Luisa Stefani aus Brasilien.