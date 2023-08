Siegemund erreicht US-Open-Hauptfeld

New York (dpa) - . Laura Siegemund steht als vierte deutsche Tennisspielerin bei der diesjährigen Auflage der US Open im Hauptfeld. Die 35 Jahre alte Schwäbin setzte sich am Freitagabend (Ortszeit) in der dritten Qualifikationsrunde mit 1:6, 6:0, 6:3 gegen die Französin Océane Dodin durch und ist damit zum siebten Mal beim Grand-Slam-Turnier in New York dabei.