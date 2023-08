Siegemund verpasst Coup bei US Open - Tränen bei PK

New York (dpa) - . Tennisspielerin Laura Siegemund hat nach starker Leistung bei den US Open eine große Überraschung verpasst. Vor den Augen des früheren US-Präsidenten Barack Obama verlor die 35 Jahre alte Schwäbin in der ersten Runde gegen Mitfavoritin Coco Gauff mit 6:3, 2:6, 4:6. Die US-Amerikanerin setzte sich nach packenden 2:51 Stunden durch.