Siegen für die Ukraine: Switolinas Mission in Wimbledon

Und so drehte sie mit großem Kämpferherz die Partie und ließ sich nach dem Matchball mit Tränen in den Augen auf den Rasen fallen. „Nach der Geburt meines Kindes ist das der glücklichste Moment in meinem Leben“, sagte Switolina, die mit dem französischen Profi Gael Monfils verheiratet ist. Das Paar hat eine Tochter. „Ich weiß, was dieser Moment für meine Leute in der Ukraine bedeutet. Es sind schwere Zeiten in der Ukraine, und ich kann hier spielen. Das ist unbeschreiblich.“