Souveräner Auftaktsieg für Zverev - Lys überrascht

Für Zverev war es bereits der dritte Sieg über den Weltranglisten-118. Molcan binnen knapp zwei Monaten. Am Rothenbaum war der gebürtige Hamburger bislang nicht über das Halbfinale hinausgekommen, er ist erstmals seit 2019 wieder in seiner Heimatstadt am Start. Den bislang letzten deutschen Turniersieg in der Männer-Konkurrenz von Hamburg hatte Michael Stich vor 30 Jahren gefeiert.