Struff erreicht Viertelfinale in Sofia

Am Donnerstag trifft Struff als einziger verbliebener deutscher Teilnehmer auf den Ungarn Fabian Marozsan. Struff ist an Position drei gesetzt und hatte in der ersten Runde des mit 562 815 Euro dotierten Turniers ein Freilos. Im Sommer hatte der 33-Jährige wegen Hüftproblemen pausiert und deshalb unter anderem Wimbledon sowie die US Open verpasst.