Struff im Viertelfinale von Stuttgart gegen Gasquet

Den von Alexander Zverev beschriebenen besonderen Druck bei Turnieren in Deutschland kann Struff nachvollziehen. „Ich kenne es gut“, sagte der 33-Jährige nach seinem Viertelfinaleinzug. „Man möchte bei deutschen Turnieren gut spielen. Das ist wahrscheinlich das, was Sascha meint. Ich hatte es in der Vergangenheit auch sehr häufig, dass ich vielleicht nicht so super performt habe“, sagte Struff unter anderem mit Blick auf seine Erstrunden-Niederlagen im westfälischen Halle.