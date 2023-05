Struff nach Finale: „Hoffe, es gibt mir einen Push“

Auf das anstehende Masters-Turnier in Rom will der Sauerländer verzichten. „Ich hätte natürlich gerne in Rom gespielt. Leider hätte ich dann morgen Quali spielen müssen, das haben wir dann abgesagt“, sagte Struff am Sonntagabend. Stattdessen will er sich nun zwei freie Tage mit seiner Familie gönnen. „Ich freue mich auf zu Hause, werde dann wieder trainieren und mich neu ausrichten“, kündigte er an. „Dann schauen wir weiter.“