Swiatek im Endspiel bei den WTA-Finals

Gegen Aryna Sabalenka aus Belarus, derzeit die Nummer eins der Welt, setzte sich die 22 Jahre alte Polin am Sonntag im Halbfinale 6:3, 6:2 durch. Die Partie war wegen der stetigen Schauer in Mexiko am Samstag nach vier Spielen unterbrochen und am Sonntag fortgesetzt worden.