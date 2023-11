Swiatek schließt Jahr als Nummer eins der Welt ab

Mit ihrem klaren Triumph bei den WTA Finals im mexikanischen Cancun löste die 22-Jährige die Belarussin Aryna Sabalenka wieder an der Spitze der Weltrangliste ab und schließt die zweite Saison in Folge als Weltranglistenerste ab. Im September hatte Swiatek den Spitzenplatz an Sabalenka abgeben müssen.