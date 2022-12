Team der USA startet mit Sieg gegen Tschechien in United Cup

Die USA hatten gegen Tschechien bereits die beiden ersten Einzel gewonnen und sich auch im Doppel durchgesetzt. Das Team um US-Open-Halbfinalist Tiafoe ist am 2. und 3. Januar zweiter Gegner des deutschen Teams. In sechs Gruppen des gemischten Wettbewerbs kämpfen insgesamt 18 Nationen ums Weiterkommen, der Sieger wird im Finale am 8. Januar ermittelt. Außer in Sydney, wo auch die Endrunde stattfindet, wird in Brisbane und Perth gespielt.