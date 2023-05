Tennis-Ass Struff klettert in der Weltrangliste

Durch die erfolgreiche Titelverteidigung ist der 20 Jahre alte Alcaraz nur noch fünf Punkte hinter dem Weltranglistenersten Novak Djokovic und wird die Spitze übernehmen, sobald er sein erstes Match beim anstehenden Masters in Rom absolviert. Struff wird auf das Turnier in der italienischen Hauptstadt verzichten, da er bereits am Montag die Qualifikation hätte spielen müssen. Im Ranking für das ATP-Finale der besten acht Profis in Turin im November ist der Sauerländer derzeit auf Platz 13.