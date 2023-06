Tennis-Chef: Davis-Cup-Format nach „Desaster“ auf Prüfstand

Kosmos hatte sich 2018 in einem spektakulären Deal die Rechte am Davis Cup eigentlich für 25 Jahre gesichert und Investitionen von drei Milliarden Dollar (2,8 Milliarden Euro) angekündigt. Die Änderungen am traditionellen Modus hatten für hitzige Debatten in der Tenniswelt gesorgt. Derzeit wird der Davis Cup mit einer Qualifikation im Frühjahr gespielt, es folgen eine Gruppenphase und die Finals, die dieses Jahr Ende November in Malaga steigen.