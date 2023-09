Tennis-Herren droht Abstieg im Davis Cup

Im Alles-oder-nichts-Relegationsmatch in Bosnien-Herzegowina muss das Davis-Cup-Team am Samstag und Sonntag ohne die deutsche Nummer eins den Absturz in die Zweitklassigkeit vermeiden. „Jungs, viel, viel Glück. Ich bin mir sicher, dass ihr es schafft. Ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr wieder um den Titel spielen“, schickte Zverev als kleine Videobotschaft an die Teamkollegen.