Tennis-Star Gauff bei US Open mit Mühe im Achtelfinale

New York (dpa) - . Mitfavoritin Coco Gauff hat das frühe Aus bei den US Open verhindert und das Achtelfinale erreicht. Die 19 Jahre alte Amerikanerin kämpfte sich in der Drittrundenpartie gegen die Belgierin Elise Mertens zurück und gewann nach 2:04 Stunden mit 3:6, 6:3, 6:0.