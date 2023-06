Tennisspielerin Kontaveit kündigt Karriereende an

Die von Torben Beltz, langjähriger Coach von Angelique Kerber, trainierte Kontaveit gewann in ihrer Karriere sechs WTA-Einzeltitel. Derzeit ist sie die Nummer 79 der Welt. „Ich will das Spiel genießen und in Wimbledon so hart wie möglich kämpfen“, schrieb sie vor dem wichtigsten Grand-Slam-Turnier, das vom 3. bis 16. Juli in London stattfindet.