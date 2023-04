Tennisspielerin Maria im Finale von Bogotá

Wimbledon-Halbfinalistin Maria ist die einzige deutsche Starterin beim mit knapp 260.000 US-Dollar dotierten Sandplatz-Turnier in der kolumbianischen Hauptstadt. In der kommenden Woche tritt Maria mit den deutschen Tennis-Damen von Teamchef Rainer Schüttler im Billie-Jean-King-Cup gegen Brasilien an. Die Begegnung wird am 14. und 15. April in Stuttgart ausgetragen.