Tennisspielerinnen fordern mehr Schutz: „Nicht glücklich“

„Wir sind mit einigen Dingen nicht glücklich“, sagte Swiatek bei den WTA-Finals in Cancun. Die Spielerinnen hatten in einem Brief an die WTA auf diverse Themen hingewiesen. Dabei geht es unter anderem um ein garantiertes Einkommen und die Absicherung im Mutterschutz sowie die Debatte um verpflichtende Turnierteilnahmen.