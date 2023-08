Tennisstar Wozniacki startet Comeback mit Sieg

Das Turnier in Montreal dient ihr als Vorbereitung auf die US Open, die ab dem 28. August in New York stattfinden. Sie habe „immer noch Ziele, die ich erreichen möchte. Ich möchte meinen Kindern zeigen, dass man seine Träume verwirklichen kann, unabhängig von Alter oder Rolle“, hatte die zweifache Mutter ihre Rückkehr auf die Tennistour begründet. In der Zeitschrift „Vogue“ machte sie klar, dass sie weiterhin höchste Ziele verfolge. „Kann ich die US Open gewinnen? Ich glaube schon. Kann ich die Australian Open gewinnen? Ich glaube schon. Darum mache ich das.“