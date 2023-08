Thiem sieht Kumpel Zverev bei US Open als Mitfavorit

New York (dpa) - . Dominic Thiem traut Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev bei den US Open den Titel zu. „Ich sehe ihn auf jeden Fall bei den Mitfavoriten, spätestens seit den French Open ist er wieder in der Weltspitze“, sagte der 29 Jahre alte Österreicher beim Grand-Slam-Turnier in New York über seinen drei Jahre jüngeren Kumpel aus Hamburg. Dass Zverev zuletzt erstmals das Turnier in der hanseatischen Heimatstadt gewonnen habe, sei „etwas ganz, ganz besonderes.“