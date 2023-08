Thiem verpasst ersten Turniersieg seit US-Open-Triumph 2020

Thiem hatte vor knapp drei Jahren in New York seinen einzigen Titel bei einem Grand-Slam-Turnier geholt. Damals gewann er in einem denkwürdigen Endspiel nach einer Aufholjagd gegen den Hamburger Alexander Zverev. Im folgenden Herbst erreichte Thiem noch das Endspiel der ATP Finals, danach bremste den 29-Jährigen eine langwierige Handgelenksverletzung für viele Monate. Danach konnte Thiem bisher nicht an einstige Erfolge anknüpfen.