Titel-Traum lebt: Zverev kämpft sich ins Paris-Halbfinale

Dieser hatte jedoch nie das Endspiel von Paris erreicht. Für Zverev ist im Jahr nach seiner schweren Knöchelverletzung am gleichen Ort nun der ganz große Erfolg drin - auch wenn die Aufgaben immer schwerer werden. Im Halbfinale am Freitag geht es gegen den Vorjahresfinalisten Casper Ruud aus Norwegen oder den dänischen Youngster Holger Rune aus Dänemark. Die Partie am Mittwochabend wollte Zverev am TV verfolgen.