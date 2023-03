Titelverteidiger Alcaraz im Masters-Halbfinale von Miami

Im zweiten Halbfinale kommt es zu einem russischen Duell. Daniil Medwedew trifft dort auf Karen Chatschanow. Medwedew setzte sich in seinem Viertelfinale 6:3, 7:5 gegen den so überraschenden Qualifikanten Christopher Eubanks durch und zog erstmals in seiner Karriere in Miami ins Halbfinale ein. Chatschanow holte ein 6:3, 6:2 gegen den Argentinier Francisco Cerundolo.