Titelverteidigerin Swiatek im Halbfinale der French Open

Swiatek trifft nun am Donnerstag auf Beatriz Haddad Maia. Die 27-Jährige setzte sich in ihrem Viertelfinale mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 gegen Ons Jabeur aus Tunesien durch und steht als erste Brasilianerin seit 65 Jahren in einem Grand-Slam-Halbfinale. Dies gelang zuletzt Maria Bueno im Jahr 1968 bei den US Open.