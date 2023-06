Titelverteidigerin Swiatek und Muchova im Finale von Paris

Herausforderin Muchova stellte sich beim Sieg in 3:13 Stunden mit großem Einsatz gegen das kraftvolle Angriffsspiel von Sabalenka. Dabei kam sie im dritten Satz nach 2:5-Rückstand zurück, wehrte einen Matchball ab und gewann fünf Spiele in Serie. „Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Die Atmosphäre war unglaublich“, schwärmte Muchova auf dem Platz. „Ich habe einfach weiter gekämpft und es hat geklappt. Ich bin so glücklich.“