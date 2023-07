Tommy Haas: „Wer Djokovic schlägt, gewinnt Wimbledon“

London (dpa) - . Für den früheren Weltklasse-Tennisspieler Tommy Haas führt der Weg zum Titel in Wimbledon nur über Novak Djokovic. „Derjenige, der Djokovic schlägt, wird sehr wahrscheinlich das Turnier gewinnen“, sagte Haas in London. Dort nimmt der 45-Jährige am Legenden-Turnier teil.