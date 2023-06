Topfavoriten Djokovic und Alcaraz im Achtelfinale von Paris

Ebenfalls in drei Sätzen setzte sich der topgesetzte Spanier Alcaraz am Abend in seiner Partie der dritten Runde mit 6:1, 6:4, 6:2 gegen den Kanadier Denis Shapovalov durch. Der 20 Jahre alte US-Open-Sieger bekommt es nun mit dem stark aufspielenden Italiener Lorenzo Musetti zu tun. Im Semifinale könnten Djokovic und Alcaraz aufeinandertreffen. Von den Titelanwärtern schaffte es auch der Grieche Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 6:2, 6:3 gegen Diego Schwartzman aus Argentinien ins Achtelfinale.