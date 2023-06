Traum-Halbfinale Djokovic gegen Alcaraz perfekt

Im Vorjahr war der Spanier noch im Viertelfinale an Alexander Zverev gescheitert. Djokovic darf hingegen weiter auf seinen dritten French-Open-Triumph und damit den insgesamt 23. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier hoffen. Bei einem Finalsieg würde er den Spanier Rafael Nadal hinter sich lassen. Öfter unter den besten Vier bei den French Open als Djokovic stand nur Nadal, der 15 Mal das Halbfinale erreichte und in diesem Jahr wegen einer Verletzung nicht in Paris spielt.